Appalto per la riqualificazione del Centro Agroalimentare tutto da rifare | il Tar annulla l' aggiudicazione

Una doccia fredda da oltre sei milioni di euro si abbatte sul Comune di Salerno e sul cantiere del Centro Agroalimentare. Il Tar di Salerno ha annullato l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione ed efficientamento della struttura, finanziati con i fondi del Pnrr. I giudici hanno accolto il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Appalto per la riqualificazione del Centro Agroalimentare, tutto da rifare: il Tar annulla l'aggiudicazione

