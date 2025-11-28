Appalto per la riqualificazione del Centro Agroalimentare tutto da rifare | il Tar annulla l' aggiudicazione

Salernotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una doccia fredda da oltre sei milioni di euro si abbatte sul Comune di Salerno e sul cantiere del Centro Agroalimentare. Il Tar di Salerno ha annullato l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione ed efficientamento della struttura, finanziati con i fondi del Pnrr. I giudici hanno accolto il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

