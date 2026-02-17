L84 crolla in casa | una sconfitta sorprendente scuote la Serie A di Calcio a 5

L84 Torino perde contro il team avversario in casa, una sconfitta inaspettata che mette in discussione le aspettative della squadra. La causa principale è stata una serie di errori difensivi durante il secondo tempo, che hanno aperto la strada alla rimonta degli avversari. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con molti tifosi che si sono mostrati sorpresi dalla prestazione dei padroni di casa.

"> Una sconfitta inattesa per la L84 Torino. TORINO – La L84 Torino ha subito una sconfitta clamorosa tra le mura amiche nel match di Serie A di calcio a 5 contro l'Active Network, finendo la partita con un punteggio di 3-2. Questo incontro, disputato nell'anticipo pomeridiano della giornata infrasettimanale, è stato caratterizzato da una grande intensità e da emozioni altalenanti. La squadra di casa era in cerca di riscatto dopo alcune prestazioni altalenanti, ma la determinazione degli avversari ha fatto la differenza.