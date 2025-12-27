Calcio a 5 | L84 blitz a Catania e primato in Serie A Roma e Napoli ok
La 13esima giornata della stagione regolare 2025-2026 della Serie A di calcio a 5 si è ufficialmente aperta, in questo turno tra le festività natalizie e di fine anno solare, mandando in scena 5 partite in questo sabato 27 dicembre. Il primo pesantissimo risultato da registrare è quello della L84 che si impone 4-8 sul campo della Meta Catania: piemontesi che partono fortissimo in terra etnea andando in vantaggio per 0-4 nei primi 10 minuti con Tuli (2 volte), Cuzzolino e Schiochet ad andare a referto. I siciliani cercano il rientro: all’intervallo è 2-5. La ripresa però vede i catanesi arrivare sino al 4-5, con Brunelli e Drahovsky ad accorciare al minimo le distanze. 🔗 Leggi su Oasport.it
