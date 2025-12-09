Zelensky oggi a Roma messaggio di Meloni agli alleati | fronte comune sulle garanzie
Oggi a Roma, Zelensky si presenta con un messaggio di unità, mentre Meloni invita gli alleati a rafforzare il fronte a sostegno dell'Ucraina. In un momento cruciale dei negoziati per la tregua, si intensificano gli sforzi diplomatici, tra tensioni internazionali e la possibile svolta nelle alleanze mondiali.
Serrare i ranghi intorno all?Ucraina nelle ore più drammatiche dei negoziati per la tregua. E insieme tendere una mano all?amministrazione Trump, che minaccia di mollare la.
