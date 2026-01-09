Meloni sfida Schlein su lelettorale Fdi vuole primo sì entro estate
La maggioranza si prepara a affrontare la riforma della legge elettorale, con l’obiettivo di ottenere il primo sì entro l’estate. Dopo settimane di discussioni, la proposta diventa una priorità concreta, segnando una linea chiara nella strategia politica di Fratelli d’Italia e della coalizione. L’attenzione ora si concentra sul percorso legislativo e sulle tempistiche necessarie per approvare una revisione fondamentale del sistema elettorale italiano.
Roma, 9 gen. (askanews) – La sfida è lanciata e il timing già abbozzato. L’intenzione della maggioranza di riformare la legge elettorale esce dal novero delle ipotesi e delle suggestioni e arriva ufficialmente sul tavolo. E a collocarla tra le priorità del 2026 è direttamente Giorgia Meloni. La premier, durante l’annuale conferenza stampa organizzata dall’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare, ammette di “non essere un tecnico della materia” e spiega che “ci sono interlocuzioni anche se non necessariamente al mio livello”, negando nella sostanza di aver già affrontato il tema personalmente con i leader dell’opposizione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
