Piazza Pia la riqualificazione di Roma diventa modello urbano per il Medio Oriente

La recente riqualificazione di Piazza Pia a Roma rappresenta un esempio efficace di intervento urbano sostenibile e funzionale. Questo progetto dimostra come l’urbanistica possa contribuire al miglioramento della qualità della vita cittadina, offrendo un modello replicabile anche in contesti del Medio Oriente. La trasformazione si basa su soluzioni innovative e rispettose dell’ambiente, ponendo le basi per uno sviluppo urbano più equilibrato e inclusivo.

Roma, 14 gennaio 2026 – La riqualificazione di Piazza Pia si propone come modello virtuoso di intervento urbano anche per il Medio Oriente. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’ Istituto Affari Internazionali in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Roma Capitale, che ha visto protagonista Via Ingegneria, società incaricata di presentare il progetto a una delegazione di rappresentanti di Paesi mediorientali. L’intervento su Piazza Pia è stato illustrato come esempio capace di coniugare complessità tecnica, tutela del patrimonio storico e innovazione infrastrutturale, offrendo una visione integrata di rigenerazione urbana applicabile anche in contesti ad alta densità storica e simbolica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

