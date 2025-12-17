Cloud sovrano e sicurezza dei dati | il modello italiano tra Polo Strategico Nazionale e TIM Enterprise

Nel panorama digitale italiano, la sovranità dei dati assume un ruolo centrale per garantire autonomia, sicurezza e competitività. Il modello nazionale, tra Polo Strategico e soluzioni di TIM Enterprise, si configura come un pilastro fondamentale per tutelare le infrastrutture critiche, rafforzando il controllo su informazioni strategiche e sostenendo la crescita sostenibile del paese.

La sovranità digitale è ormai uno dei pilastri della competitività industriale italiana: riguarda la capacità di imprese e Pubbliche Amministrazioni di mantenere il controllo su dati, infrastrutture e piattaforme critiche. Non è più solo una questione di sicurezza informatica, ma di controllo strategico in un contesto geopolitico in cui l’autonomia tecnologica pesa quanto quella energetica o finanziaria. L’evoluzione del quadro normativo europeo – dal GDPR al Data Act fino alla direttiva NIS2 – ha tracciato la rotta: i dati critici non possono dipendere da soggetti esterni alla giurisdizione europea, spingendo governi e organizzazioni a ripensare dove e come girano le informazioni che li riguardano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

