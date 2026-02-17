Koopmeiners amaro | Negli spogliatoi ci eravamo detti una cosa ma non lo abbiamo fatto dovevamo essere più intelligenti

Teun Koopmeiners ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Galatasaray, spiegando che nello spogliatoio avevano promesso di reagire diversamente, ma poi non sono riusciti a mettere in pratica quanto deciso. Durante il postpartita, il centrocampista olandese ha detto che avrebbero dovuto essere più astuti e intelligenti nelle loro azioni, perché alla fine non sono riusciti a evitare errori che hanno pesato sulla partita. Un dettaglio concreto, come il mancato cambio di passo nella ripresa, ha evidenziato le difficoltà della squadra in quella fase.