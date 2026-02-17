Koopmeiners amaro | Negli spogliatoi ci eravamo detti una cosa ma non lo abbiamo fatto dovevamo essere più intelligenti
Teun Koopmeiners ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Galatasaray, spiegando che nello spogliatoio avevano promesso di reagire diversamente, ma poi non sono riusciti a mettere in pratica quanto deciso. Durante il postpartita, il centrocampista olandese ha detto che avrebbero dovuto essere più astuti e intelligenti nelle loro azioni, perché alla fine non sono riusciti a evitare errori che hanno pesato sulla partita. Un dettaglio concreto, come il mancato cambio di passo nella ripresa, ha evidenziato le difficoltà della squadra in quella fase.
Mina: «Felici per quello che abbiamo fatto contro una squadra top come la Juve. Bremer? Gli parlavo anche in portoghese: ecco cosa ci siamo detti»Mina ha espresso soddisfazione per la prestazione della sua squadra nella partita contro la Juventus, una delle squadre più competitive del campionato.
"L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro", intervista al regista Michele Soavi: "In Sicilia c'è ancora omertà, dovevamo girare a Mazara del Vallo ma abbiamo capito che non eravamo graditi. Seconda stagione? Ecco perché non ci sarà"Il Colonnello Lucio Gambera e il suo team del ROS hanno tre mesi per catturare Matteo Messina Denaro.
Koopmeiners delude da quando è alla Juventus: i bonus sono ormai finiti. Ma David merita ancora fiduciaQuando c'è un problema generale, evidentemente c'è una somma di problemi particolari. Nel centrocampo della Juve manca una mente pensante, è vero, ma non è un alibi. Nel centrocampo della Juve ha ...
Le dichiarazioni di Tommasi a Open Var su Juve-Lazio fanno molto discutere Il componente della Commissione Arbitri ha parlato degli episodi del gol di Koopmeiners annullato per il fuorigioco di Thuram e del rigore non dato su Cabal e, onestamente,