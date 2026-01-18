Mina ha espresso soddisfazione per la prestazione della sua squadra nella partita contro la Juventus, una delle squadre più competitive del campionato. Ha sottolineato l’importanza del risultato ottenuto, evidenziando anche un momento di confronto con Bremer, con cui ha scambiato alcune parole in portoghese. Un commento che riflette la determinazione e il rispetto tra le squadre, senza eccessi o enfasi, in un contesto sportivo competitivo.

Mina: «Felici per quello che abbiamo fatto contro una squadra top come la Juve». Le dichiarazioni del difensore del Cagliari dopo la vittoria di oggi. Mina è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Cagliari Juventus 1-0. Di seguito le sue dichiarazioni. VITTORIA – « Prima ringrazio Dio perché è lui che mi dà la forza e il mister che è un grande uomo, oggi mi ha chiesto come stavo col ginocchio e gli ho detto meglio. Oggi si sentiva questa forza nello spogliatoio, ringrazio tutti per quello che abbiamo fatto contro una squadra top come la Juventus. Siamo felici » COSA DICE AGLI AVVERSARI – « A Bremer parlavo anche in portoghese, gli dicevo che lo mangiavo e cose così ma anche lui mi rispondeva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mina: «Felici per quello che abbiamo fatto contro una squadra top come la Juve. Bremer? Gli parlavo anche in portoghese: ecco cosa ci siamo detti»

Mina: «Abbiamo fatto tutti una grande gara, avanti compatti» - Cagliari: ha stravinto alla grande, tanto da obbligare lo spagnolo a farsi ammonire (per un fallo a palla ... unionesarda.it

Sotto 2-0 alla mezz'ora e con le solite assenze importanti (Belotti, Folorunsho, Felici più Deiola). Spesso sono partite che vanno a finire male. Fabio Pisacane ridisegna il Cagliari a fine primo tempo mandando Esposito al posto di Mina. Spinge Palestra, stacca - facebook.com facebook