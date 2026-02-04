L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro intervista al regista Michele Soavi | In Sicilia c’è ancora omertà dovevamo girare a Mazara del Vallo ma abbiamo capito che non eravamo graditi Seconda stagione? Ecco perché non ci sarà

Il Colonnello Lucio Gambera guida la squadra del ROS incaricata di catturare Matteo Messina Denaro, uno dei latitanti più ricercati al mondo, e dopo anni di tentativi falliti riceve un ultimatum: tre mesi per completare la missione, altrimenti la sua squadra verrà sostituita. La serie in due episodi "L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro", prodotta da CamFilm con Rai Fiction e diretta da Michele Soavi, racconta questa corsa contro il tempo, trasmessa su Raiuno martedì 3 e mercoledì 4 febbraio alle 21.30, seguendo Gambera e i suoi uomini in operazioni complesse e rischiose. A pochi giorni dalla scadenza, il colonnello scopre, nascosti a casa della sorella del boss, pizzini che rivelano le condizioni di salute di Messina Denaro e la clinica dove viene curato.

