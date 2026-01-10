Un monologo a più voci che indaga la zona oscura della violenza, con protagonista uno dei più importanti attori, drammaturghi e registi teatrali italiani. Un racconto che si cala non in uno dei tanti episodi di cronaca, ma dentro le pieghe nascoste della psiche. Il tutto a partire dalla storia di un uomo ai margini e di un pestaggio insensato da parte di alcuni agenti delle forze dell’ordine, che diventano improvvisamente aguzzini. È lo spettacolo teatrale dal titolo “Una notte sbagliata“, che verrà portato in scena martedì alle 21 a Brugherio, sul palco del Teatro San Giuseppe di via Italia. A incarnare i diversi punti di vista da cui viene osservata la vicenda sarà il noto attore e scrittore Marco Baliani, che porterà in Brianza uno dei suoi ultimi lavori, un testo in cui si riflette sul male immotivato che sempre più spesso si manifesta nelle nostre città, sull’accanimento contro le diversità, sulla costante necessità di capri espiatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Una notte sbagliata“ a teatro. Marco Baliani indaga sulla violenza

Leggi anche: Aggredito in centro dal branco. Ventinovenne finisce in ospedale. Giallo sulla violenza, s’indaga

Leggi anche: Chi era Marco Motta, il pizzaiolo morto a Bergamo dopo una lite con il fratello: si indaga per omicidio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

“Una notte sbagliata“ a teatro. Marco Baliani indaga sulla violenza.

Nel giro di una notte da pro-Pal a pro-Mad: i sinistrati stanno sempre dalla parte sbagliata! @inprimopiano - facebook.com facebook