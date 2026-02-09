Tre sedie sul palco del Teatro Peroni

Cresce l’attesa al Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo, dove sabato sera va in scena “Tre sedie ovvero la scenografia”. È il quinto appuntamento della stagione Evoluzioni, promossa dal Comune. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Alessandro Fullin con Alessandra, promette di sorprendere il pubblico con una performance ricca di umorismo e improvvisazione.

Cresce l’attesa per il quinto appuntamento della stagione Evoluzioni promossa dal Comune di San Martino Buon Albergo al Teatro Peroni: sabato 14 febbraio alle ore 21 andrà in scena “Tre sedie ovvero la scenografia”, il nuovo spettacolo scritto e interpretato da Alessandro Fullin, con Alessandra.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su San Martino Buon Albergo Le "Scomode verità e tre storie vere" di Giampaolo Morelli sul palco del Teatro Goldoni di Corinaldo Mercoledì 28 gennaio, il Teatro Goldoni di Corinaldo ospiterà lo spettacolo “Scomode verità e tre storie vere” di Giampaolo Morelli, scritto con Gianluca Ansanelli. Si alza il sipario sulla stagione teatrale del Teatro Pazzini con "Tre sedie - ovvero la scenografia" Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su San Martino Buon Albergo Argomenti discussi: Alessandro Fullin domani porta in scena ’Tre sedie’; Alessandro Fullin a teatro punta sull'ironia e il disincanto con Tre sedie ovvero la scenografia; Tre sedie al Teatro Peroni, Alessandro Fullin a San Martino Buon Albergo; Sanremo 2026, svelata la scenografia: palco asimmetrico, orchestra su tre livelli e significato 'nascosto'. Alessandro Fullin domani porta in scena ’Tre sedie’Domani alle 17 il palco del teatro Elisabetta Turroni accoglie un nuovo appuntamento della rassegna Prova d’Attore ... msn.com Sanremo 2026, svelata la scenografia: palco asimmetrico, orchestra su tre livelli e significato 'nascosto'Un palco che rompe le simmetrie, si espande nello spazio e trasforma il Teatro Ariston in un’esperienza percettiva totale, tra tecnologia, architettura e musica. Ecco come sarà. libero.it 31 gennaio. Un Burattino meraviglioso con Tatiana Vedovato e Igor Veljcovic ieri sera ha fatto riflettere non solo i genitori ma tutti noi. Il sipario di EVOLUZIONI torna ad alzarsi al Teatro Peroni Sabato 14 febbraio di e con Alessandro Fullin e TRE SEDIE, ovver facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.