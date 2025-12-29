La lunga notte del jazz | Paolo Fresu in Kind of Miles

La lunga notte del jazz: Paolo Fresu in Kind of Miles è un progetto che unisce musica e teatro, ispirato all’opera di Miles Davis. Scritta, composta e interpretata dallo stesso Fresu, questa rappresentazione esplora l’universo innovativo del celebre musicista, offrendo al pubblico un’esperienza intima e raffinata nel rispetto della sua creatività e della sua eredità artistica.

Kind of Miles è un'opera teatrale e musicale scritta, composta e interpretata da Paolo Fresu che evoca l'universo creativo e visionario di Miles Davis, immenso musicista scomparso nel 1991. Lo spettacolo unisce il racconto di Fresu dedicato a Davis, una delle personalità più eccentriche e.

