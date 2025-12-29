La lunga notte del jazz | Paolo Fresu in Kind of Miles
La lunga notte del jazz: Paolo Fresu in Kind of Miles è un progetto che unisce musica e teatro, ispirato all’opera di Miles Davis. Scritta, composta e interpretata dallo stesso Fresu, questa rappresentazione esplora l’universo innovativo del celebre musicista, offrendo al pubblico un’esperienza intima e raffinata nel rispetto della sua creatività e della sua eredità artistica.
Kind of Miles è un’opera teatrale e musicale scritta, composta e interpretata da Paolo Fresu che evoca l’universo creativo e visionario di Miles Davis, immenso musicista scomparso nel 1991. Lo spettacolo unisce il racconto di Fresu dedicato a Davis, una delle personalità più eccentriche e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Il lungo addio a Ornella Vanoni: la richiesta del jazz al suo funerale e il legame speciale con Paolo Fresu. La commovente lettera
Leggi anche: Il lungo addio a Ornella Vanoni: la richiesta del jazz al suo funerale e il legame speciale con Paolo Fresu. La commovente lettera
Riccione, doppio sold out per 'La notte dei sogni' e lo show di Paolo Cevoli.
La lunga notte del jazz: Paolo Fresu in Kind of Miles - Kind of Miles è un’opera teatrale e musicale scritta, composta e interpretata da Paolo Fresu che evoca l’universo creativo e visionario di Miles Davis, immenso musicista scomparso nel 1991. quicomo.it
BRINDISI, NOTTE DI CAPODANNO IN PIAZZA CON CICCIO RICCIO Brindisi saluta il 2025 e accoglie il nuovo anno con una lunga notte di musica nel cuore della città. Tra mercoledì 31 dicembre 2025 e giovedì 1 gennaio 2026, dalle 23.30 alle 2.30, largo Gi - facebook.com facebook
Dopo una lunga notte in volo, anche Babbo Natale si prende una pausa a bordo della Cloud Nine di @flyethiopian Perché dopo tanta magia… il comfort è d’obbligo #FlyEthiopian #businessclass #cloudnine #happyholidays x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.