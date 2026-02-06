Harry e Meghan vogliono andare alle Olimpiadi di Milano-Cortina ma nessuno li ha invitati William e Kate? È giallo sulla loro presenza | i retroscena

Harry e Meghan volevano andare alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma nessuno li ha invitati. La loro presenza non è mai stata confermata, e al momento non ci sono segnali che possano partecipare. William e Kate? La loro presenza resta un’incognita, e sulla loro presenza si fanno molte speculazioni. Nell’evento ufficiale, l’unico membro della famiglia reale britannica ad aver partecipato è stata la principessa Anna, che ha preso parte alla cerimonia di apertura.

Che fine hanno fatto i reali britannici attesi per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina? Nella giornata della grande cerimonia di apertura, l’unica pervenuta è stata la principessa Anna, volto ancora ampiamente “presentabile” della sfortunata casa reale, ex campionessa di equitazione e capo della British Olympic Association. La sorella di re Carlo III è stata fotografata in diverse occasioni, ed è finita anche sul post pubblicato su Instagram da Donatella Versace che immortalava la sua presenza alla festa organizzata per “ celebrare l’eccellenza del Regno Unito in Italia”. Una stretta di mano tra le due, qualche sorriso e l’immagine della principessa, nota per essere una gran lavoratrice, mentre salutava il pubblico dal palco recante i colori della Union Jack. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

