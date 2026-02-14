Bastoni esulta dopo l’espulsione di Kalulu | i tifosi bianconeri si infuriano visto quanto successo in Inter Juve – FOTO

Da juventusnews24.com 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bastoni ha festeggiato con entusiasmo dopo che l’arbitro ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu, episodio che ha scatenato le proteste dei tifosi della Juventus. Molti spettatori hanno notato che l’espulsione non sembrava giustificata, alimentando il nervosismo tra i supporters bianconeri. Durante la partita, Bastoni si è avvicinato ai compagni con un sorriso smaliziato, mentre le proteste si sono fatte più intense tra i tifosi della Juventus.

Bastoni esulta subito dopo l’espulsione (che non c’era) di Kalulu e questo ha fatto infuriare i tifosi bianconeri. Le polemiche continuano. Il clima del Derby d’Italia si è surriscaldato ben oltre il fischio d’inizio, spostando l’attenzione dal rettangolo verde alle reazioni emotive dei protagonisti. Al centro della tempesta mediatica è finito Alessandro Bastoni, pilastro della difesa nerazzurra, la cui condotta durante uno degli episodi chiave del match ha scatenato un vero e proprio terremoto sui social network, alimentando le polemiche tra le due tifoserie. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Tutto è nato in seguito alla decisione del direttore di gara La Penna di estrarre il secondo cartellino giallo ai danni del difensore bianconero Kalulu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bastoni esulta dopo l8217espulsione di kalulu i tifosi bianconeri si infuriano visto quanto successo in inter juve 8211 foto

© Juventusnews24.com - Bastoni esulta dopo l’espulsione di Kalulu: i tifosi bianconeri si infuriano visto quanto successo in Inter Juve – FOTO

Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: Bastoni ‘vola’ e esulta

Pierre Kalulu ha ricevuto il cartellino rosso nel primo tempo di Inter-Juventus, causando le proteste dei giocatori nerazzurri.

Bastoni esulta dopo Atalanta Inter: «Gruppo incredibile, si chiude l’anno in testa!» – FOTO

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, Bastoni ha espresso soddisfazione per il percorso della squadra, sottolineando l'unità del gruppo.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Cinque anni fa la partita del ventennio: 2-0 al Milan con reti degli spezzini Maggiore e Bastoni; CHIUDETE TUTTO, l'arbitro La Penna premia il tuffo di Bastoni, cartellino rosso assurdo a Kalulu; Bastoni si prepara: Contro la Juve serve lucidità, Chivu ci ha reso più efficaci; Calciomercato Inter, pronto l'assalto del Barcellona a Bastoni ma Marotta fa muro: richiesta monstre.

Bastoni simula, Kalulu viene espulso: svista clamorosa dell’arbitro ma il VAR non può intervenireL'arbitro La Penna viene ingannato dal comportamento di Bastoni, che si tuffa in avanti, e ammonisce per la seconda volta il difensore bianconero ... fanpage.it

Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: era fallo su Bastoni?(Adnkronos) - Proteste e polemiche in Inter-Juventus. Nel big match di oggi, sabato 14 febbraio, Pierre Kalulu è stato espulso nel finale di primo tempo dopo aver rimediato la seconda ammonizione dell ... msn.com