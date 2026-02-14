Bastoni esulta dopo l’espulsione di Kalulu | i tifosi bianconeri si infuriano visto quanto successo in Inter Juve – FOTO

Bastoni ha festeggiato con entusiasmo dopo che l’arbitro ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu, episodio che ha scatenato le proteste dei tifosi della Juventus. Molti spettatori hanno notato che l’espulsione non sembrava giustificata, alimentando il nervosismo tra i supporters bianconeri. Durante la partita, Bastoni si è avvicinato ai compagni con un sorriso smaliziato, mentre le proteste si sono fatte più intense tra i tifosi della Juventus.

Bastoni esulta subito dopo l’espulsione (che non c’era) di Kalulu e questo ha fatto infuriare i tifosi bianconeri. Le polemiche continuano. Il clima del Derby d’Italia si è surriscaldato ben oltre il fischio d’inizio, spostando l’attenzione dal rettangolo verde alle reazioni emotive dei protagonisti. Al centro della tempesta mediatica è finito Alessandro Bastoni, pilastro della difesa nerazzurra, la cui condotta durante uno degli episodi chiave del match ha scatenato un vero e proprio terremoto sui social network, alimentando le polemiche tra le due tifoserie. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Tutto è nato in seguito alla decisione del direttore di gara La Penna di estrarre il secondo cartellino giallo ai danni del difensore bianconero Kalulu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bastoni esulta dopo l’espulsione di Kalulu: i tifosi bianconeri si infuriano visto quanto successo in Inter Juve – FOTO Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: Bastoni ‘vola’ e esulta Pierre Kalulu ha ricevuto il cartellino rosso nel primo tempo di Inter-Juventus, causando le proteste dei giocatori nerazzurri. Bastoni esulta dopo Atalanta Inter: «Gruppo incredibile, si chiude l’anno in testa!» – FOTO Dopo la vittoria contro l’Atalanta, Bastoni ha espresso soddisfazione per il percorso della squadra, sottolineando l'unità del gruppo. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Cinque anni fa la partita del ventennio: 2-0 al Milan con reti degli spezzini Maggiore e Bastoni; CHIUDETE TUTTO, l'arbitro La Penna premia il tuffo di Bastoni, cartellino rosso assurdo a Kalulu; Bastoni si prepara: Contro la Juve serve lucidità, Chivu ci ha reso più efficaci; Calciomercato Inter, pronto l'assalto del Barcellona a Bastoni ma Marotta fa muro: richiesta monstre. Bastoni simula, Kalulu viene espulso: svista clamorosa dell’arbitro ma il VAR non può intervenireL'arbitro La Penna viene ingannato dal comportamento di Bastoni, che si tuffa in avanti, e ammonisce per la seconda volta il difensore bianconero ... fanpage.it Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: era fallo su Bastoni?(Adnkronos) - Proteste e polemiche in Inter-Juventus. Nel big match di oggi, sabato 14 febbraio, Pierre Kalulu è stato espulso nel finale di primo tempo dopo aver rimediato la seconda ammonizione dell ... msn.com #Spalletti è perfettamente in clima #InterJuve #Inter #Juventus #Juve x.com Finisce in pareggio il primo tempo tra Inter e Juve Vantaggio nerazzurro con l'autorete di Cambiaso su un errore di Di Gregorio. Pareggio poi bianconero con la rete dello stesso Cambiaso, ma nel finale grave svista di La Penna che espelle Kalulu per doppio facebook