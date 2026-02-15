Il ‘caso Bastoni’ in Parlamento la politica si schiera dopo espulsione Kalulu in Inter-Juve
Il 'caso Bastoni' ha scatenato reazioni politiche dopo l'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus, causata dalla simulazione di Bastoni che ha portato al secondo giallo. Alcuni rappresentanti politici, spesso tifosi di squadre opposte, hanno espresso forti opinioni sulla decisione arbitrale, portando il dibattito in Parlamento e alimentando discussioni tra le diverse fazioni.
(Adnkronos) – La politica si schiera sul 'caso Bastoni'. Dopo l'espulsione di Kalulu per doppia ammonizione in Inter-Juventus, con il secondo giallo rimediato per la 'simulazione' di Alessandro Bastoni, esponenti politici di vari partiti e di Governo stanno prendendo una posizione netta, in qualche caso dettata dalla propria fede calcistica. Il presidente del Senato Ignazio La
Bastoni esulta dopo l’espulsione di Kalulu: i tifosi bianconeri si infuriano visto quanto successo in Inter Juve – FOTO
Bastoni ha festeggiato con entusiasmo dopo che l’arbitro ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu, episodio che ha scatenato le proteste dei tifosi della Juventus.
Caso Kalulu-Bastoni: perché la prova TV non salva la Juve e “scagiona” l’Inter
Il caso Kalulu-Bastoni, che ha coinvolto un episodio durante la partita tra Inter e Juventus, è stato deciso in tribunale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
