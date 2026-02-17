Juventus | Osimhen torna a far parlare di sé
Victor Osimhen torna al centro dell’attenzione perché la Juventus lo segue ancora, proprio mentre si avvicina il playoff di Champions League contro il Galatasaray. La sua presenza in campo rischia di mettere in difficoltà la squadra bianconera, ma anche il suo nome riemerge nei discorsi di mercato, legato ormai da tempo all’Italia. Questa sera alle 18:45 al RAMS Park, la sfida mette in evidenza il ruolo cruciale dell’attaccante, che ha già lasciato il segno nel nostro campionato.
Victor Osimhen: “I could have joined Juventus, yes. Juve wanted to sign me… but Napoli president De Laurentiis didn’t want to sell me to Juventus”. “For sure, Juventus are a top club. When Juventus call you, you listen”, told Gazzetta dello Sport. x.com
Victor Osimhen: “Quando la Juventus ti chiama, devi ascoltarli. Giuntoli voleva ingaggiarmi e aveva presentato un'offerta per cercare di chiudere l'affare, ma il Presidente De Laurentiis non mi ha venduto alla Juve. La Juve è un top club. Non ho mai litigato facebook