Pogba torna a far parlare di sé | l’ex Juventus entra nel business delle corse dei cammelli Il curioso retroscena legato al francese

Paul Pogba torna a suscitare interesse, questa volta entrando nel mondo delle corse dei cammelli. L’ex giocatore della Juventus ha recentemente fatto notizia per il suo coinvolgimento in questa insolita attività, aprendo un nuovo capitolo nella sua vita e nel suo percorso professionale. Ecco il retroscena che lega il francese a questa particolare passione.

Pogba è entrato ufficialmente nel business delle corse dei cammelli. Il curioso retroscena che riguarda il centrocampista francese. Dal rettangolo verde agli sterrati del deserto, il passo è breve se ti chiami Paul Pogba. Il talentuoso centrocampista francese, oggi in forza al Monaco dopo aver chiuso la sua seconda esperienza alla Juventus, continua a far parlare di sé anche fuori dal campo. Questa volta non c’entrano il calciomercato o le vicende giudiziarie passate, ma un investimento decisamente singolare: il “Polpo” è entrato ufficialmente nel business delle corse dei cammelli. Socio e ambasciatore: nasce il legame con Al-Haboob. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pogba torna a far parlare di sé: l’ex Juventus entra nel business delle corse dei cammelli. Il curioso retroscena legato al francese

