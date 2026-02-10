Juventus | Spalletti torna a parlare di arbitraggio

Luciano Spalletti torna a parlare di arbitraggi, questa volta con toni decisi. Alla vigilia del Derby d’Italia, il tecnico della Juventus ha criticato apertamente alcune decisioni arbitrali e ha chiesto più professionalità per gli arbitri. La partita di sabato sera a San Siro si avvicina, e Spalletti non ha nascosto la sua insoddisfazione, puntando il dito contro le difficoltà che ancora circondano il settore arbitrale nel calcio italiano.

Luciano Spalletti torna a parlare di arbitraggio e lo fa con toni netti e propositivi. Nella consueta conferenza stampa della vigilia del Derby d’Italia contro l’Inter (sabato 14 febbraio 2026, ore 20:45 a San Siro), il tecnico della Juventus ha rilanciato con forza l’idea del professionismo degli arbitri, tema ciclico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

