Luciano Spalletti torna a parlare di arbitraggi, questa volta con toni decisi. Alla vigilia del Derby d’Italia, il tecnico della Juventus ha criticato apertamente alcune decisioni arbitrali e ha chiesto più professionalità per gli arbitri. La partita di sabato sera a San Siro si avvicina, e Spalletti non ha nascosto la sua insoddisfazione, puntando il dito contro le difficoltà che ancora circondano il settore arbitrale nel calcio italiano.

Luciano Spalletti torna a parlare di arbitraggio e lo fa con toni netti e propositivi. Nella consueta conferenza stampa della vigilia del Derby d’Italia contro l’Inter (sabato 14 febbraio 2026, ore 20:45 a San Siro), il tecnico della Juventus ha rilanciato con forza l’idea del professionismo degli arbitri, tema ciclico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti torna a parlare di arbitraggio

Approfondimenti su Juventus Inter

Michele Padovano, ex calciatore e figura nota nel mondo Juventus, ha recentemente affrontato nuovamente il tema della squadra durante una puntata di JuveLive.

Paul Pogba torna a suscitare interesse, questa volta entrando nel mondo delle corse dei cammelli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Sassuolo-Juventus, Spalletti torna sul rigore di David contro il Lecce | Serie A

Ultime notizie su Juventus Inter

Argomenti discussi: Juve, ecco il tuo centravanti: Vlahovic è rientrato alla Continassa, quando sarà a disposizione; Infortunio Yildiz, come sta dopo Parma-Juve e quando torna a disposizione di Spalletti; Juventus, Icardi ultima idea dopo il no per Kolo Muani: con Spalletti torna la pace?; Serie A, Juventus – Clamorosa bomba di Spalletti: cosa è successo.

Ottolini a Sky Sport: Spalletti? Siamo convinti che si andrà avanti con lui. McKennie? Stiamo procedendo con i colloqui per il rinnovoIntervistato da Sky Sport, Marco Ottolini, ds della Juventus, torna a parlare del futuro di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, oltre che del recente rinnovo di Yildiz e ... tuttojuve.com

Rinnovo Spalletti, Juventus: il ds Ottolini svela le ultime e parla anche di McKennieRinnovo Spalletti e McKennie, ha parlato il direttore sportivo Ottolini. Tutto quello che c'è da sapere in merito. juvelive.it

Juventus, Ottolini: "Spalletti Convinti si andrà avanti. Su McKennie e Vlahovic..." #SkySport #SkySerieA x.com

I dubbi di Spalletti sul gol annullato a Koopmeiners in Juventus-Lazio: l'allenatore bianconero si gira verso la panchina e chiede il motivo della revoca. Pronta la risposta di Perin: "Diventa attivo Thuram perché ha pure alzato la gamba". Fonte: Dazn #Cal - facebook.com facebook