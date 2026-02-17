Juventus notte da incubo quella di Istanbul | primato negativo per i bianconeri con il Galatasaray Tutti i dettagli
La Juventus ha subito una pesante sconfitta contro il Galatasaray a Istanbul, causando il loro record negativo in competizioni europee. La squadra ha incassato cinque reti, un risultato che non si vedeva da tempo e che ha lasciato i tifosi amareggiati. La partita si è svolta in un clima di grande pressione, con i turchi che hanno dominato fin dai primi minuti.
Juventus, per i bianconeri è la seconda volta che in una competizione europea subiscono cinque gol. Un primato negativo per la Vecchia Signora. La notte di Istanbul si trasforma in una delle pagine più buie e inaspettate per la storia recente e passata del calcio italiano. Quello che doveva essere un playoff di Champions League combattuto si è trasformato in un incubo sportivo per la Juventus, travolta da un Galatasaray spietato che ha approfittato di ogni singola crepa mostrata dalla formazione di Luciano Spalletti. Il risultato finale non è solo una sconfitta pesante in ottica qualificazione, ma un dato statistico che scuote le fondamenta del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Galatasaray Juve: il programma della vigilia di Champions League. Niente allenamento per i bianconeri: tutti i dettagliIl Galatasaray e la Juventus sono arrivati a Istanbul per la partita di Champions League, ma i bianconeri hanno deciso di non allenarsi prima della gara.
Mingueza Juve, bianconeri pronti a fare sul serio: con quella cifra può sbarcare immediatamente a Torino! Tutti i dettagliLa Juventus sta valutando un trasferimento di Mingueza dal Celta Vigo.
Champions League Notte da incubo a Istanbul: Juventus schiantata 5-2 dal Gala dopo due ribaltoni nel matchTravolta 5-2 al Rams Park da un Galatasaray spietato, la Juventus vede complicarsi in modo quasi irreparabile la corsa agli ottavi di Champions League. bluewin.ch
Galatasaray-Juventus 5-2, notte da incubo a Istanbul: Lang e gli errori bianconeri affondano SpallettiGalatasaray-Juventus 5-2, andata playoff Champions League: doppietta Koopmeiners illude, poi il crollo. Lang devastante, Bremer ko e Cabal espulso ... lifestyleblog.it
Notte fonda a Istanbul per la #Juventus: il pasticcio tra #Kelly e #Thuram regala la doppietta a #NoaLang e il 4-2 al #Galatasaray. #Juventusnews24 facebook
