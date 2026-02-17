La Juventus ha subito una pesante sconfitta contro il Galatasaray a Istanbul, causando il loro record negativo in competizioni europee. La squadra ha incassato cinque reti, un risultato che non si vedeva da tempo e che ha lasciato i tifosi amareggiati. La partita si è svolta in un clima di grande pressione, con i turchi che hanno dominato fin dai primi minuti.

Juventus, per i bianconeri è la seconda volta che in una competizione europea subiscono cinque gol. Un primato negativo per la Vecchia Signora. La notte di Istanbul si trasforma in una delle pagine più buie e inaspettate per la storia recente e passata del calcio italiano. Quello che doveva essere un playoff di Champions League combattuto si è trasformato in un incubo sportivo per la Juventus, travolta da un Galatasaray spietato che ha approfittato di ogni singola crepa mostrata dalla formazione di Luciano Spalletti. Il risultato finale non è solo una sconfitta pesante in ottica qualificazione, ma un dato statistico che scuote le fondamenta del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, notte da incubo quella di Istanbul: primato negativo per i bianconeri con il Galatasaray. Tutti i dettagli

