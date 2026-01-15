La Juventus sta valutando un trasferimento di Mingueza dal Celta Vigo. Con una cifra di circa 5 milioni di euro, i bianconeri potrebbero perfezionare l'acquisto già a gennaio, rafforzando la rosa e offrendo una soluzione utile per la fase in corso. Ecco tutti i dettagli sulla trattativa e le potenziali implicazioni per il club.

Mingueza Juve: i bianconeri puntano l’esterno del Celta per far rifiatare Kalulu, servono 5 milioni per chiudere subito a gennaio. La Juventus ha rotto gli indugi e sembra aver tracciato la rotta definitiva per puntellare la difesa in questa finestra di mercato, con un nome che sta scalando rapidamente le gerarchie di gradimento alla Continassa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera ha individuato in Oscar Mingueza l’obiettivo principale per rinforzare la fascia destra. L’esterno spagnolo, dotato di buona tecnica di base e propensione offensiva, è considerato il profilo ideale per dare respiro al reparto arretrato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mingueza Juve, bianconeri pronti a fare sul serio: con quella cifra può sbarcare immediatamente a Torino! Tutti i dettagli

