Weston McKennie ha dichiarato di voler restare alla Juventus, dopo che il club ha fatto sapere di voler continuare a puntare su di lui. Durante la conferenza stampa, il centrocampista americano ha espresso il desiderio di restare in banchina e contribuire alla squadra, sottolineando che si sente a suo agio nel club. La Juventus ha recentemente confermato il suo interesse nel mantenerlo, anche in vista della prossima stagione.

Weston McKennie ha parlato in conferenza stampa della partita col Galatasaray e del suo futuro alla Juventus. Le parole di McKennie Sull’importanza della partita, McKennie ha dichiarato. “Importantissima. Vogliamo vincere tutte le partite che giochiamo perchè siamo la Juventus. Squadra, società e giocatori vogliono sempre vincere. Voglio vincere questa partita”. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Julián McKennie ha parlato durante la conferenza stampa prima della partita tra Juventus e Galatasaray, spiegando che il suo obiettivo è vincere ogni match.

