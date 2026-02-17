Juventus McKennie Spero di rimanere alla Juventus!

Da ilprimatonazionale.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Weston McKennie ha dichiarato di voler restare alla Juventus, dopo che il club ha fatto sapere di voler continuare a puntare su di lui. Durante la conferenza stampa, il centrocampista americano ha espresso il desiderio di restare in banchina e contribuire alla squadra, sottolineando che si sente a suo agio nel club. La Juventus ha recentemente confermato il suo interesse nel mantenerlo, anche in vista della prossima stagione.

Weston McKennie ha parlato in conferenza stampa della partita col Galatasaray e del suo futuro alla Juventus. Le parole di McKennie Sull’importanza della partita, McKennie ha dichiarato. “Importantissima. Vogliamo vincere tutte le partite che giochiamo perchè siamo la Juventus. Squadra, società e giocatori vogliono sempre vincere. Voglio vincere questa partita”. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus mckennie spero di rimanere alla juventus
© Ilprimatonazionale.it - Juventus, McKennie “Spero di rimanere alla Juventus!”

Conferenza stampa McKennie pre Galatasaray Juve: «Siamo la Juventus e vogliamo vincere tutte le partite. Futuro? Spero di rimanere…Per questa squadra giocherei anche in porta»

Julián McKennie ha parlato durante la conferenza stampa prima della partita tra Juventus e Galatasaray, spiegando che il suo obiettivo è vincere ogni match.

Juventus, McKennie: “Spero di restare”

McKennie: Voglio restare alla Juventus! #Shorts

Video McKennie: Voglio restare alla Juventus! #Shorts
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Juve, dopo Yildiz tocca a McKennie: per Spalletti è indispensabile, il punto sul rinnovo; Chiellini: Koopmeiners? Non si lamenta, è pronto ed entrerà! La qualità di McKennie è…; Juventus, Bremer: Spalletti un filosofo, con l'Inter...; Juventus-McKennie, rinnovo più vicino: in arrivo la proposta che può sedurre il tuttofare di Spalletti.

juventus mckennie spero diJuve, dopo Yildiz tocca a McKennie: per Spalletti è indispensabile, il punto sul rinnovoLuciano Spalletti ne aveva già parlato. Per questo motivo l'investitura di Istanbul non può stupire fino in fondo: «McKennie è un attaccante centrale perfetto, ve lo farò vedere: è uno dei più forti a ... msn.com

juventus mckennie spero diMcKennie, tra rinnovo e nuovo ruolo: le novità prima di Galatasaray-JuventusRinnovo McKennie - Alla vigilia di Galatasaray-Juventus, partita valida per i playoff di Champions League, Weston ... fantamaster.it