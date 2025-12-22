Juventus McKennie | Spero di restare

Weston McKennie non nasconde l’attaccamento alla Juventus. L’americano, spesso al centro di voci di mercato ma sempre confermato titolare, ha aperto al rinnovo del contratto (in scadenza nel 2026) a margine dell’evento benefico “Holiday Youth Community”. “Torino è una gran parte della mia vita, voglio fare tutto il possibile per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, McKennie: “Spero di restare” Leggi anche: Inter, Akanji: “Obiettivo scudetto, spero di restare qui” Leggi anche: Sinner: “Spero di convincere Cahill a restare. Finale con Alcaraz? Finals imprevedibili” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Juventus, Comolli cerca rinforzi: occhi puntati su Hojbjerg, Schlager e Belghali; Leali e Okoye, le espulsioni sono da record. La CLASSIFICA; Oriana allontana Dybala dalla Roma, la rivelazione della suocera: Vuole andare via, forse a giugno; Atalanta, De Ketelaere cambia agente e passa alla CAA Stellar. McKennie super chiama la Juve: "Spero di restare qui". Ora tocca a Comolli blindarlo per Spalletti - Il centrocampista bianconero con l'arrivo di Luciano Spalletti si sta rivelando un giocatore fondamentale. tuttosport.com

