David Juventus scenario definito in vista di gennaio | nonostante le voci d’addio delle ultime settimane…Svelata la situazione del canadese

In vista di gennaio, si delineano gli scenari per David Juventus, il canadese oggetto di voci di mercato nelle ultime settimane. La redazione di JuventusNews24 svela la situazione attuale dell’attaccante, analizzando le prospettive e le eventuali decisioni future in un contesto di incertezza e aspettative.

David Juventus, futuro definito per gennaio: nonostante le voci d’addio delle ultime settimane.Ecco la situazione dell’attaccante. Il mercato di gennaio si avvicina, ma chi si aspetta fuochi d’artificio alla Continassa potrebbe rimanere deluso. Nonostante l’infortunio di Dusan Vlahovic costringa la squadra a ridisegnare il proprio assetto offensivo almeno fino a marzo, la linea della società sembra tracciata nel segno dell’austerity. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Juventus non ha previsto interventi in entrata per la sessione invernale. La strategia dell’Amministratore Delegato Damien Comolli è chiara: si va avanti con la rosa attuale, valorizzando le risorse interne senza svenarsi per soluzioni tampone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

