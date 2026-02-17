Inter-Juventus inibiti Comolli e Chiellini | stangata del giudice sportivo sulla dirigenza bianconera
Il giudice sportivo ha sanzionato Comolli e Chiellini, dopo che si sono scontrati nel tunnel degli spogliatoi durante l'intervallo della partita tra Inter e Juventus. La decisione arriva in seguito alle tensioni scoppiate tra i due dirigenti, che hanno attirato l’attenzione dei media e dei tifosi. La partita si era già fatta sentire per le molte emozioni sul campo, ma il confronto tra le figure di vertice ha portato a conseguenze più dure.
Stangata del giudice sportivo nei confronti della dirigenza della Juventus, a seguito delle tensioni registrate nel tunnel degli spogliatoi durante l’intervallo della sfida contro l’Inter. Episodi che si sarebbero verificati dopo l’espulsione di Kalulu e che hanno portato all’intervento della giustizia sportiva. Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha infatti disposto provvedimenti severi nei confronti dei dirigenti bianconeri. In particolare, è stata inflitta l’inibizione fino al 31 marzo, accompagnata da un’ammenda di 15 mila euro, all’amministratore delegato Damien Jacques Comolli. Contestualmente, è stata comminata un’inibizione fino a tutto il 27 febbraio al Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Giudice sportivo Inter-Juve, inibiti Comolli e Chiellini. Una giornata a KaluluIl giudice sportivo ha deciso di sospendere Comolli e Chiellini dopo il match tra Inter e Juventus, a causa di comportamenti ritenuti scorretti.
Caos Inter-Juve, mano pesante del Giudice Sportivo: stangata per Comolli e ChielliniIl Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare duramente Comolli e Chiellini dopo i fatti accaduti durante il Derby d’Italia tra Inter e Juventus, che ha visto tafferugli e comportamenti violenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter-Juve e il caos nel tunnel di San Siro: cosa rischiano Spalletti, Comolli, Modesto e Chiellini; Caso Bastoni, mano dura: Comolli squalificato, Chiellini inibito!; Prova tv Bastoni e squalifiche Comolli-Chiellini: Inter-Juve non è finita | VIDEO CM.
Le decisioni del giudice sportivo su Comolli, Chiellini e Kalulu dopo il caso Inter-JuveIl giudice sportivo ha comunicato le sue decisioni in merito ai gravi fatti accaduti a San Siro nel post match di Inter-Juventus di Serie A. Chiellini è inibito fino al 27 febbraio 2026 per contestaz ... corrieredellosport.it
Comolli e Chiellini inibiti: tunnel di fuoco Inter-Juve! Giudice Sportivo: Kalulu scorrettoSono ormai passati diversi giorni dal termine di Inter-Juve, ma quanto successo in campo continua a far discutere. L'espulsione di Kalulu dopo la plateale simulazione di Bastoni è stata ingiusta, ma i ... tuttosport.com
Le decisioni del Giudice Sportivo dopo Inter-Juventus #SkySport #SkySerieA x.com
INIBIZIONE PER COMOLLI E CHIELLINI DOPO INTER-JUVE Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo i fatti di Inter-Juventus: Damien Comolli, CEO bianconero, è stato inibito fino al 31 marzo e dovrà pagare anche una multa da 15 mila euro. P facebook