Il giudice sportivo ha sanzionato Comolli e Chiellini, dopo che si sono scontrati nel tunnel degli spogliatoi durante l'intervallo della partita tra Inter e Juventus. La decisione arriva in seguito alle tensioni scoppiate tra i due dirigenti, che hanno attirato l’attenzione dei media e dei tifosi. La partita si era già fatta sentire per le molte emozioni sul campo, ma il confronto tra le figure di vertice ha portato a conseguenze più dure.

Stangata del giudice sportivo nei confronti della dirigenza della Juventus, a seguito delle tensioni registrate nel tunnel degli spogliatoi durante l’intervallo della sfida contro l’Inter. Episodi che si sarebbero verificati dopo l’espulsione di Kalulu e che hanno portato all’intervento della giustizia sportiva. Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha infatti disposto provvedimenti severi nei confronti dei dirigenti bianconeri. In particolare, è stata inflitta l’inibizione fino al 31 marzo, accompagnata da un’ammenda di 15 mila euro, all’amministratore delegato Damien Jacques Comolli. Contestualmente, è stata comminata un’inibizione fino a tutto il 27 febbraio al Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inter-Juventus, inibiti Comolli e Chiellini: stangata del giudice sportivo sulla dirigenza bianconera

Giudice sportivo Inter-Juve, inibiti Comolli e Chiellini. Una giornata a KaluluIl giudice sportivo ha deciso di sospendere Comolli e Chiellini dopo il match tra Inter e Juventus, a causa di comportamenti ritenuti scorretti.

Caos Inter-Juve, mano pesante del Giudice Sportivo: stangata per Comolli e ChielliniIl Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare duramente Comolli e Chiellini dopo i fatti accaduti durante il Derby d’Italia tra Inter e Juventus, che ha visto tafferugli e comportamenti violenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.