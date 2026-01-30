La Juventus potrebbe già sapere chi incontrerà agli ottavi di Champions League, se passerà il turno contro il Galatasaray. I sorteggi si avvicinano e i tifosi aspettano di scoprire quale squadra affronteranno, ma ancora non c’è nulla di certo. Intanto, i bianconeri si preparano alla sfida decisiva.

. Il sorteggio di Nyon ha regalato un’urna non proprio benevola alla Juventus. La squadra allenata da Luciano Spalletti infatti ha pescato il Galatasaray nella sfida valevole per i playoff di Champions League, piuttosto che il Brugge, squadra che almeno sulla carta era più abbordabile. QUI PER LE ULTIMISSIME JUVE LIVE Allo stesso modo poi è stato delineato anche il quadro per il turno successivo, ovvero gli ottavi di finali. Qualora la Vecchia Signora dovesse superare l’ostacolo dei turchi, il prossimo avversario sarebbe uno tra Liverpool e Tottenham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Avversaria Juve ottavi Champions League: chi affronterebbero i bianconeri in caso di passaggio del turno col Galatasaray

Approfondimenti su Juventus Champions

A due giornate dalla fine della fase a gironi di Champions League, la proiezione attuale indica i possibili avversari della Juventus negli spareggi.

La Juventus si gioca molto questa sera.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Juventus Champions

Argomenti discussi: Le possibili avversarie della Juventus agli spareggi di Champions League: contro chi gioca i playoff e chi pesca al sorteggio; Champions League 2025/26, le possibili avversarie della Juventus ai playoff; Tabellone Champions, Mou possibile avversario dell'Inter. Ecco tutti gli incroci dei playoff; Champions League: venerdì i sorteggi playoff per Inter, Juventus e Atalanta.

Champions League, ecco le avversarie di Inter, Juventus e Atalanta nei playoffNon è andata bene alle italiane che dovranno non commettere errori per entrare negli ottavi di finale della Champions League. panorama.it

Sorteggio ottavi Champions League 2025/2026: quando, data, orario e la possibile avversaria di Inter, Juventus e AtalantaDopo gli spareggi di Champions League andranno in scena gli ottavi: quand'è il sorteggio e contro chi possono giocare Inter, Juventus e Atalanta in caso di qualificazione. goal.com

Playoff #UCL La prossima avversaria della Juventus sarà il Galatasaray juve.it/Playoff-UCL-25… x.com

Playoff #UCL La prossima avversaria della Juventus sarà il Galatasaray - facebook.com facebook