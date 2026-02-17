Galatasaray Juve 5-2 | durissimo ko per i bianconeri! Adesso per la qualificazione servirà un’impresa

Il Galatasaray ha sconfitto la Juventus 5-2 in una partita che mette a rischio la qualificazione dei bianconeri. La squadra turca ha preso il comando subito, segnando tre gol nel primo tempo e dominando il gioco. La Juventus ha tentato di reagire, ma ha subito altri due gol nella ripresa, complicando notevolmente il passaggio del turno. La gara si è giocata davanti a circa 50.000 spettatori nel stadio di Istanbul, creando un’atmosfera calda e tesa.