Galatasaray Juve 5-2 | durissimo ko per i bianconeri! Adesso per la qualificazione servirà un’impresa
Il Galatasaray ha sconfitto la Juventus 5-2 in una partita che mette a rischio la qualificazione dei bianconeri. La squadra turca ha preso il comando subito, segnando tre gol nel primo tempo e dominando il gioco. La Juventus ha tentato di reagire, ma ha subito altri due gol nella ripresa, complicando notevolmente il passaggio del turno. La gara si è giocata davanti a circa 50.000 spettatori nel stadio di Istanbul, creando un’atmosfera calda e tesa.
di Andrea Bargione Galatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’andata dei playoff di Champions League. Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri è ora tempo di rituffarsi in Champions League. Al Rams Park di Istanbul, va in scena l’andata dei playoff contro il Galatasaray. Durissima sconfitta per la Juventus che esce dalla sfida con un netto 5-2. Un buon primo tempo ma nella ripresa i bianconeri soffrono troppo e cadono sotto i colpi di Lang. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Galatasaray Juve 5-2: sintesi e moviola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Sabatini durissimo: «Juve? La squadra è stata rasa al suolo due anni fa: adesso ci vuole tempo». Ecco cosa potrebbe salvare la stagioneSabatini analizza la situazione attuale della Juventus, sottolineando le profonde difficoltà affrontate negli ultimi due anni.
Frattesi Juve (Tuttosport): il giocatore spera ancora nei bianconeri! A che punto è la trattativa col GalatasaraySecondo quanto riportato da Tuttosport, Davide Frattesi mantiene la speranza di trasferirsi alla Juventus.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Champions League, Galatasaray-Juventus: pronostici, migliori quote e scommesse; Galatasaray-Juve, David non convocato. C'è Thuram; Champions League, Juventus torna dal Galatasaray a 13 anni dalla clamorosa eliminazione; Galatasaray-Juve: probabili formazioni playoff Champions, orario e dove vedere la partita in tv e streaming.
Juve da incubo in Turchia, il Galatasaray vince 5-2: Spalletti con un piede e mezzo fuori dalla ChampionsLa Juventus crolla in Turchia: da 1-2 a 5-2 col Galatasaray nell’andata del playoff di Champions League. Illusione Koopmeiners, poi disastro difensivo, rosso a Cabal e guai per Bremer. fanpage.it
Lang eroe in Champions: segna una doppietta alla Juventus (il Galatasaray sta vincendo 5-2)Noa Lang ha segnato il gol del pareggio tra Galatasaray e Juventus questa sera: il risultato è sul 2-2, si tratta di un tap-in a porta vuota ... ilnapolista.it
Primo tempo vibrante a Istanbul: la #Juventus chiude in vantaggio per 1-2 sul campo del #Galatasaray grazie alla doppietta di un super #Koopmeiners. #Juventusnews24 facebook
GOOOALLL!!! NOA LANGG! 75' GALATASARAY 4-2 JUVENTUS JIR JUVE KALAH x.com