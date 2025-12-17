Juve Roma Dovbyk aumenta i carichi di lavoro | l’attaccante giallorosso vuole esserci per il match di sabato all’Allianz Stadium Le ultime

Artem Dovbyk intensifica gli allenamenti in vista della sfida tra Juve e Roma di sabato all’Allianz Stadium. L’attaccante giallorosso sta lavorando duramente per essere disponibile e contribuire alla partita, dimostrando grande determinazione a superare i problemi fisici e partecipare al match importante.

Juve Roma, Artem Dovbyk cerca di bruciare le tappe per la sfida di sabato sera. Il centravanti della Roma intensifica il lavoro a Trigoria. L’attaccante della Roma, Artem Dovbyk, è impegnato in una vera e propria rincorsa contro il tempo per tornare a disposizione in vista della delicata trasferta contro la Juventus, in programma all’Allianz Stadium sabato sera alle 20:45. Il calciatore ucraino sta compiendo ogni sforzo possibile per recuperare la condizione fisica ottimale e mettersi a disposizione per il big match. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il centravanti classe 1997 ha iniziato a incrementare progressivamente i propri carichi di lavoro, nonostante fino alla giornata di ieri abbia seguito un protocollo di recupero personalizzato in solitaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

