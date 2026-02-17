Juve altro infortunio per Bremer | problemi muscolari deve uscire contro il Galatasaray

Bremer ha dovuto lasciare il campo durante la partita contro il Galatasaray a causa di un dolore muscolare alla coscia, che lo ha sorpreso mentre cercava di continuare a giocare. Il difensore della Juventus ha tentato di resistere, ma alla fine ha dovuto arrendersi, lasciando il posto a Gatti.

Brutte notizie per Luciano Spalletti. L'allenatore della Juventus è stato infatti costretto a sostituire Gleison Bremer nel primo tempo della sfida contro il Galatasaray, valida per i playoff di Champions League. Problema muscolare per il brasiliano, che ha provato a resistere qualche minuto per poi dare forfait al 34'. Prima di uscire, il difensore si è toccato più volte la coscia. Al suo posto è entrato in campo Federico Gatti.