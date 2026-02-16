Juve David salta il Galatasaray | non parte per Istanbul Thuram recuperato

David della Juventus non partirà per Istanbul a causa di un problema muscolare. Il canadese ha un fastidio al flessore che lo tiene fermo e rimane a Torino. Al suo posto, i tifosi si chiedono se scenderanno in campo Openda o McKennie, pronti a ricoprire il ruolo di falso centravanti.

Piove sul bagnato per Spalletti e la Juve alla vigilia della gara di andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. Sull'aereo per la Turchia non è salito infatti Jonathan David, che ha lamentato un fastidio all'inguine dopo l'allenamento di ieri. Oggi, infatti, i bianconeri non si sono esercitati sul campo, ma hanno tenuto soltanto una sessione di video analisi dell'avversario. Regolarmente presente nella lista del convocati, invece, Khephren Thuram, che ha smaltito l'edema osseo che lo aveva tenuto fuori dalla sfida contro l'Inter. L'assenza di Jonathan David non è un problema da poco, comunque, pewr Spalletti, che adesso si ritrova a disposizione un solo centravanti di ruolo per la trasferta di Istanbul: Lois Openda, reduce da una sola partita da titolare (contro il Monaco) nelle ultime 11. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

