La Juventus di Luciano Spalletti affronta stasera il Galatasaray a Istanbul, a causa della pressione di dover conquistare una vittoria importante in trasferta. L’allenatore toscano ha deciso di lanciare il “Pampa” McKennie titolare, puntando sulla sua energia per affrontare uno degli stadi più caldi d’Europa. La partita si gioca alle 18:45 e rappresenta il primo passo verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Champions League.

L’ora della verità europea scocca in uno dei catini più infuocati del continente. Stasera, alle 18:45, la Juventus di Luciano Spalletti affronta il Galatasaray in un playoff d’andata che profuma di sfida totale. Reduci dal velenoso Derby d’Italia, i bianconeri devono isolarsi dalle polemiche arbitrali per immergersi in una realtà dove la forza mentale conta quanto la tecnica. Spalletti lo ha detto chiaramente in conferenza: «Questi stadi ti fanno capire che faccia e che forza mentale hai». Senza il centravanti titolare e con il dubbio Thuram, la Juve si affida all’inventiva del suo allenatore per uscire indenne dalla bolgia giallorossa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve a Istanbul: Spalletti lancia il “Pampa” McKennie contro l’inferno turco

La Juventus arriva a Istanbul dopo aver superato le tensioni del Derby d’Italia, con l’obiettivo di conquistare l’accesso agli ottavi di Champions League.

Questa mattina, il tecnico della Juventus ha riservato parole di elogio per Yildiz durante la conferenza stampa.

