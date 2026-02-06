Jutta Leerdam finisce sotto i riflettori a Milano Cortina 2026. La campionessa olandese si fa notare per il suo stile da influencer e per l’uso di un jet privato, scatenando polemiche nel team olimpico. La sua presenza e il comportamento stanno dividendo opinioni tra chi la sostiene e chi critica il suo modo di atteggiarsi durante l’evento.

© Novella2000.it - Jutta Leerdam nella bufera a Milano Cortina 2026 tra sfarzo e polemiche

Jutta Leerdam, pattinatrice olandese, continua a far parlare di sé anche alle Olimpiadi.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono al centro di discussioni, tra cui le polemiche sui biglietti e le possibili difficoltà per le famiglie.

