Jutta Leerdam conquista l’oro nei 1.000 metri a Milano Cortina 2026, stabilendo anche un record olimpico. La pattinatrice olandese, seguita da milioni di fan sui social, si conferma una delle atlete più in vista del momento. Tra sponsorizzazioni milionarie e la relazione con Jake Paul, il suo nome continua a fare notizia anche fuori dal ghiaccio.

La Milano Speed Skating Arena ha incoronato Jutta Leerdam. La pattinatrice olandese ha conquistato l'oro nei 1.000 metri femminili con una prestazione da manuale, fermando il cronometro a 1:12.31 e stabilendo il nuovo record olimpico. Un trionfo atteso, che segna la consacrazione definitiva di un'atleta unica nel panorama dello sport invernale: campionessa sul ghiaccio, fenomeno sui social media e icona di stile che ha trasformato il pattinaggio di velocità in un brand milionario., Non c'è stato nulla da fare per le avversarie: la favoritissima Leerdam ha superato nell'ultima batteria la compagna di squadra Femke Kok, che si è dovuta accontentare dell'argento nonostante avesse appena registrato un record olimpico, pochi minuti prima. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Jutta Leerdam, oro e record olimpico: la pattinatrice da 5 milioni di follower

