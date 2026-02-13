Jutta Leerdam, l’oro olimpico e quel pregiudizio sul make-up A Milano-Cortina, l’atleta olandese Jutta Leerdam è salita sul gradino più alto del podio nella gara dei 1000 metri di pattinaggio di velocità, sfidando le critiche che le attribuivano un’immagine troppo femminile e poco concentrata sulla sportività a causa del trucco che indossa.

Andando per ordine, le polemiche erano iniziate già prima dell'inizio dei Giochi. Jutta Leerdam, fidanzata di Jake Paul, youtuber di fama mondiale, è arrivata con un jet privato e non ha partecipato alla cerimonia di apertura insieme alla sua squadra, due scelte che l'hanno subito portata nell'occhio del ciclone. Jutta la diva, Jutta che ostenta il lusso invece di concentrarsi sulla competizione. Come se bastasse questo a cancellare allenamenti, sacrifici e serietà. Ma non stiamo parlando di una sportiva alle prime armi. Leerdam ha già vinto sette ori ai mondiali e sei gli europei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jutta Leerdam, l'oro olimpico e quel pregiudizio sul make-up

Jutta Leerdam conquista l’oro nei 1.

Jutta Leerdam, campionessa olimpica di short track, fa parlare di sé anche fuori dalla pista.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Jutta Leerdam conquista l’oro e fa commuovere Jake Paul; Jutta Leerdam nella storia: oro e record Olimpico nei 1000m di pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026; Jutta Leerdam, la diva dei pattini regina della velocità: l’oro della dolce Venere di rimmel; L'oro da record di Jutta Leerdam in tutte le lingue del mondo.

Apri il menu di navigazioneGrazie a una prova fisica devastante, l'atleta olandese Jutta Leerdam ha vinto l'Oro alle Olimpiadi Invernali 2026 nei 1000 metri dello Speed Skating ... vogue.it

Olimpiadi, oro per Jutta Leerdam: Jake Paul scoppia a piangereAllo Speed Skating Stadium di Milano, Jutta Leerdam vince l’oro olimpico nei 1000 metri e firma il record. Emozione in tribuna per Jake Paul che si commuove per la fidanzata ... 105.net

Jutta Leerdam è la fidanzata e promessa sposa di Jake Paul, che sta gareggiando ai Giochi olimpici invernali nella disciplina del pattinaggio su ghiaccio. L’olandese ha conquistato l’oro nei 1.000 metri di velocità, suscitando la sua emozione ma anche quella - facebook.com facebook

La dieta di Jutta Leerdam, oro dello short track: «Un po’ di grasso extra può essere parte della mia forza atletica» x.com