Johannes Lochner guida la tripletta tedesca nel bob a 2 Bene Baumgartner in vista del 4

Johannes Lochner ha vinto la gara di bob a due a Cortina d’Ampezzo, causando la gioia della squadra tedesca. Dopo due medaglie d’argento, il pilota ha conquistato il primo oro olimpico, dimostrando una grande superiorità sulla pista. La vittoria ha portato anche alla tripletta della Germania, che ha monopolizzato il podio. Intanto, Sebastian Baumgartner si prepara alla competizione del quattro senza, sperando di ripetere il successo ottenuto nel singolo.

Era uno degli ori più attesi di questa Olimpiade e non ha tradito le aspettative Johannes Lochner. Dominio totale nel bob a 2 per il tedesco che si prende, dopo due argenti, il primo titolo a Cinque Cerchi sulla Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo. Lochner veramente ha strabiliato nelle quattro run: record della pista nella prima, sempre il miglior crono nelle altre tre, è apparso inattaccabile chiudendo con il tempo di 3:39.70. Atteso anche il podio tutto tedesco che non si è fatto attendere: seconda posizione per Francesco Friedrich, campione uscente, che però deve cedere il passo al connazionale di 1"34, terzo il giovane Adam Ammour, a 1"82.