La Coppa del Mondo di bob si conferma, ad ora, il regno di Johannes Lochner. Tre gare, tre vittorie per il fuoriclasse tedesco: dopo Cortina arriva la seconda vittoria consecutiva nel 2, trionfando anche ad Igls, in Austria. Equilibrio tra fenomeni nella prova odierna in terra austriaca: Lochner ha timbrato il miglior tempo in entrambe le run (record della pista nella seconda), chiudendo a 1.45.08, ma alle sue spalle è giunto vicinissimo Francesco Friedrich, staccato solamente di 5 centesimi. A completare la festa teutonica è Adam Ammour che chiude al terzo posto, ad 81 centesimi. Quarti a pari merito i primi tra gli umani: il coreano Kim e lo statunitense Del Duca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bob: Johannes Lochner centra la doppietta a Igls. Altra tripletta tedesca, Baumgartner staccato

