Bob a 2 | altra tripletta tedesca in Coppa del Mondo domina ancora Johannes Lochner

Nel primo evento della Coppa del Mondo di bob a due maschile del 2026, disputato a Winterberg, la Germania ha ottenuto una tripletta, confermando la propria forza nella disciplina. Johannes Lochner, insieme ai suoi compagni, ha contribuito a questa affermazione, sottolineando la costanza della nazionale tedesca. L’appuntamento segna l’inizio di una stagione caratterizzata dalla competitività e dall’equilibrio tra le squadre internazionali.

Nel primo appuntamento del 2026 della Coppa del Mondo di bob a due maschile, disputato sulla pista di Winterberg, la Germania ha confermato il suo predominio schiacciante sulla disciplina conquistando una nuova tripletta. Johannes Lochner continua la sua marcia inarrestabile verso le Olimpiadi di Milano-Cortina, conquistando la quarta vittoria stagionale, vero dominatore di questa specialità. Il tedesco ha staccato il traguardo con un tempo complessivo di 1'49.81, imponendosi davanti ai connazionali Adam Ammour Alexander Schaller (1'50.11, a +0.30) e Francesco Friedrich Alexander Schüller (1'50.

Bob: tripletta tedesca a Cortina, Baumgartner/Mircea settimi - La Germania fa tripletta nel bob a due al termine della prima giornata della prima tappa di Coppa del Mondo di bob sulla rinnovata pista 'Eugenio Monti' di Cortina d'Ampezzo (Belluno), dove ottiene un ... ansa.it

