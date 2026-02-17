Jesse Jackson civil rights leader and US presidential hopeful dies at 84 NBC News reports

Jesse Jackson, noto leader dei diritti civili e candidato alla presidenza degli Stati Uniti, è morto all'età di 84 anni a causa di complicazioni di salute. Jackson, cresciuto nel Sud segregato, ha dedicato la vita a combattere le discriminazioni e a promuovere l'uguaglianza, diventando un punto di riferimento per molte battaglie sociali. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti.

Feb 17 (Reuters) - U.S. civil rights leader Jesse Jackson, an eloquent Baptist minister raised in the segregated South who became a close associate of Martin Luther King and twice ran for the Democratic presidential nomination, has died at age 84, NBC News reported on Tuesday, citing his family. Il 17 febbraio (Reuters) - Il leader dei diritti civili degli Stati Uniti Jesse Jackson, un eloquente ministro battista cresciuto nel Sud segregato che divenne uno stretto collaboratore di Martin Luther King e si candidò due volte alla nomination presidenziale democratica, è morto a 84 anni.