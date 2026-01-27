Person critical after Border Patrol shooting in Arizona NBC News reports

Un episodio di sparatoria in Arizona ha coinvolto un'agenzia di controllo delle frontiere, lasciando una persona in condizioni critiche. L'incidente è stato riportato da NBC News e si inserisce nel contesto delle recenti tensioni legate alla gestione delle frontiere negli Stati Uniti. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell'evento.

WASHINGTON, Jan 27 (Reuters) - A person was in critical condition after being shot Tuesday in an incident involving U.S. Border Patrol in Arizona, NBC News reported, citing a Pima County Sheriff spokeswoman. The incident was under investigation by law enforcement agencies, NBC News reported, citing the fire department. A Department of Homeland Security did not immediately return a request for comment. L'incidente è oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine, ha riferito NBC News, citando i vigili del fuoco. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

