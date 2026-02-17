Jesse Jackson chi era l’attivista morto a 84 anni

Jesse Jackson, attivista e leader dei diritti civili, è morto a 84 anni per cause legate alle complicanze di una lunga malattia. Nato a Greenville, in South Carolina, l’8 ottobre 1941, ha dedicato la vita a combattere le ingiustizie sociali e a sostenere i diritti delle minoranze. Nel corso degli anni ’60, ha collaborato con Martin Luther King Jr. e ha organizzato numerose marce e proteste che hanno attirato l’attenzione internazionale.

Il reverendo Jesse Jackson, icona dei diritti civili, è morto all'età di 84 anni. Nato a Greenville, nella Carolina del Sud, l'8 ottobre 1941, è diventato noto a livello internazionale negli anni '60 per la lotta per i diritti civili insieme a Martin Luther King Jr. Si è sposato nel 1962 con Jacqueline Brown, da cui ha avuto cinque figli, tra cui l'ex deputato democratico dell'Illinois Jesse Jackson Jr. Il suo attivismo, durato decenni, è iniziato con il Congresso per l'uguaglianza razziale, partecipando a marce e sit-in. L'attivismo ai tempi dell'Università. Ha frequentato la North Carolina A&T State University e si è laureato in sociologia.