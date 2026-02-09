Trasporto di emergenza e sociale 200mila euro dalla Fondazione per nuovi mezzi

La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha stanziato 200mila euro per sostenere sette progetti di emergenza e sociale. I fondi servono all'acquisto di ambulanze e mezzi di trasporto per organizzazioni di volontariato, cooperative e imprese sociali. La decisione mira a rafforzare il servizio di trasporto sanitario e sociale sul territorio, aiutando le realtà che operano sul campo.

Con 200mila euro a favore di sette progetti, la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha deliberato il sostegno all’acquisto di ambulanze e automezzi a favore di organizzazioni di volontariato non profit, cooperative e imprese sociali, nonche´ enti del Terzo Settore. Sono i risultati del Bando trasporto d’emergenza, di soccorso, sociale e sanitario, presentati questa mattina a Palazzo Rota Pisaroni dal presidente Roberto Reggi e dalla consigliera d’Amministrazione Elena Uber. Ai 200mila euro appena stanziati si aggiungono ulteriori 60mila, deliberati a fine 2025, per l'acquisto straordinario di un’ambulanza per l’associazione La Misericordia, la cui sede nel luglio scorso fu colpita da un incendio che causo` la distruzione dell’intero parco mezzi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

