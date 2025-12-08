Dalla Regione alla provincia di Novara 100mila euro per iniziative legate ai giovani

Novaratoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cameri ha ottenuto un finanziamento regionale di 80.000 euro a fondo perduto tramite il bando "Piemonte Giovani". Il progetto, che vede Cameri come capofila, è stato presentato in collaborazione con i Comuni di Galliate, Cerano, Romentino e Sozzago, e prevede azioni concrete a favore. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

regione provincia novara 100milaCresce la raccolta differenziata. Novara la provincia migliore - In Piemonte continua la crescita della raccolta differenziata dei rifiuti urbani: con un ulteriore punto percentuale rispetto al 2023, lo scorso anno è stato raggiunto il 68,9%. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Provincia Novara 100mila