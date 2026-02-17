Jennifer Garner ha scelto un tubino nero con uno spacco audace a New York, un dettaglio che ha catturato l’attenzione dei passanti. La attrice ha passeggiato per le strade della città indossando un look semplice ma di grande effetto, dimostrando che anche il minimalismo può avere un tocco di originalità. La sua scelta di abbigliamento ha fatto discutere sui social, dove molti hanno notato la scollatura laterale del vestito.

Jennifer Garner arriva a New York con passo sicuro e un tubino nero che, ancora una volta, dimostra quanto il minimal possa essere sorprendente. L’attrice si presenta al The Late Show with Stephen Colbert con un look che gioca sulla precisione delle linee e su un dettaglio studiato per rivelarsi solo in movimento. Niente effetti speciali, solo costruzione sartoriale e una femminilità consapevole. Jennifer Garner indossa un tubino nero che riscrive il classico. Jennifer Garner arriva al The Late Show with Stephen Colbert con un little black dress solo in apparenza essenziale, e in pochi scatti è chiaro che quel tubino non ha nulla di prevedibile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jennifer Garner in tubino nero a New York: il dettaglio dello spacco cambia tutto

I Golden Globe delle ex mogli: Jennifer Lopez e Jennifer Garner non si fanno fotografare insiemeLe ex mogli di celebrità come Jennifer Lopez e Jennifer Garner evitano di essere fotografate insieme ai loro ex mariti.

J.Lo e Jennifer Garner, perché le ex di Affleck non hanno posato insieme ai Golden GlobeDurante i Golden Globe del 11 gennaio al Beverly Hilton, Jennifer Lopez e Jennifer Garner, entrambe ex mogli di Ben Affleck, non hanno posato insieme.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.