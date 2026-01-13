JLo e Jennifer Garner perché le ex di Affleck non hanno posato insieme ai Golden Globe

Durante i Golden Globe del 11 gennaio al Beverly Hilton, Jennifer Lopez e Jennifer Garner, entrambe ex mogli di Ben Affleck, non hanno posato insieme. L’evento ha visto la presenza di numerosi vip, ma le due attrici non sono apparse in foto congiunte, mantenendo un atteggiamento discreto durante la cerimonia di premiazione.

Domenica 11 gennaio si sono tenuti i Golden Globe Awards al Beverly Hilton: parata di stelle e vip presenti alla cerimonia di premiazione, tra cui Jennifer Lopez e Jennifer Garner, le ex mogli di Ben Affleck. Come mai non sono state fotografate insieme? Se non hanno posato l’una al fianco dell’altra, pur avendo un ottimo rapporto, ci sono dei motivi ben precisi. Jennifer Lopez e Jennifer Garner, perché non hanno posato insieme ai Golden Globe. No, nessun dramma tra Jennifer Lopez e Jennifer Garner, assicurano i media americani: le ex mogli di Ben Affleck condividono un rapporto abbastanza amichevole, anche perché vanno d’accordo e si trovano a proprio agio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - J.Lo e Jennifer Garner, perché le ex di Affleck non hanno posato insieme ai Golden Globe

Perché Jennifer Garner e Jennifer Lopez non hanno posato insieme

Sembrerebbe che Jennifer Lopez e Jennifer Garner abbiano in comune solo il nome. E invece no. Se so’ pure smezzate Ben Affleck, a cui bisogna riconoscere di non essere monotono nei gusti ed è passato dal sobrio total black di una donna che ha il sorriso - facebook.com facebook

Lopez, Affleck e Jennifer Garner erano stati visti insieme di recente anche durante una recita scolastica di Seraphina, figlia dell’attore e di Garner, ed Emme, figlia della cantante e di Marc Anthony #JenniferLopez #BenAffleck x.com