Jasmine Paolini si smarrisce contro Alexandra Eala ed esce di scena nel 2° turno a Dubai

Jasmine Paolini ha perso contro Alexandra Eala nel secondo turno a Dubai, a causa di una prestazione sottotono. La tennista italiana, che era tra le favorite, ha commesso troppi errori e ha lasciato spazio alla rivale fin dai primi scambi. Il match si è concluso con una sconfitta netta, lasciando la Paolini fuori dalla competizione.

Non è un buon momento per Jasmine Paolini. L’azzurra, numero 8 del ranking mondiale, è stata sconfitta all’esordio del WTA 1000 di Dubai dalla filippina Alexandra Eala (n.47) con il punteggio di 6-1 7-6 (5) in un’ora e 41 minuti di gioco. Dopo l’uscita di scena immediata a Doha contro la greca Maria Sakkari, per Paolini è arrivato un nuovo stop prematuro, al termine di un match in cui la toscana ha sofferto soprattutto nei turni di servizio, commettendo numerosi errori e mostrando poca lucidità nei momenti chiave. Ne ha saputo approfittare Eala, che accede così agli ottavi di finale, dove affronterà la rumena Sorana Cirstea. 🔗 Leggi su Oasport.it

