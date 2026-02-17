LIVE Paolini-Eala 1-6 2-3 WTA Dubai 2026 in DIRETTA | c’è un break nel 2° set

Paolini e Eala stanno giocando a Dubai e Eala ha ottenuto un break nel secondo set, con il punteggio ora 2-3. La partita sta attirando l’attenzione dei tifosi italiani, che seguono in diretta ogni scambio. Paolini ha tentato un dritto sul paletto della rete, ma il punto è stato conquistato dall’avversaria. I giocatori si sfidano con grande intensità sotto il sole caldo della città emiratina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 A trenta Paolini. 40-30 Sul paletto della rete il dritto dell’azzurra. 40-15 Lungo il dritto difensivo. 30-15 In rete la risposta di dritto di Eala. 15-15 Servizio e dritto Paolini! Vediamo se sopravvive sportivamente. 0-15 Colpo dopo il servizio in rete, l’ennesimo. 1-3 A zero Eala. 40-0 Lungoriga in rete di dritto. 30-0 Attacca di dritto e chiude di volo Eala. 15-0 Altro errore in palleggio dell’italiana. 1-2 Lungoriga a segno di dritto della filippina: break. 40-A Con il dritto Eala. 40-40 Doppio fallo. A-40 Servizio e dritto. 40-40 Game però che si allunga ai vantaggi con il passante di rovescio in corsa vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Eala 1-6, 2-3, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: c’è un break nel 2° set LIVE Paolini-Eala 1-4, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: c’è un break nel 1° setPaolini ha perso il primo set contro Eala a Dubai 2026, a causa di un break nel primo gioco. LIVE Paolini-Eala 1-6, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: disastro dell’azzurra nel 1° setPaolini ha perso il primo set contro Eala a Dubai, dopo un disastro che si è verificato in appena 24 minuti di gioco. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Paolini-Eala, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: l’azzurra cerca una scossa; Dubai su SuperTennis: live alle 17.30 Paolini-Eala; Cinque italiani e Alcaraz: il programma su Sky; Paolini: Non sarà facile il match con Eala, spero di ritrovare le migliori sensazioni. LIVE Paolini-Eala, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: azzurra in campo tra non moltoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:32 La campionessa degli Australian open Rybakina ha vinto il primo set sull'australiana Birrell. Poi tocca a ... oasport.it WTA Dubai, Paolini: "Voglio ritrovare la forma di due anni fa. Eala talento incredibile" x.com Jasmine Paolini affronterà Alexandra Eala, a Berrettini tocca Barrios Vera. Impegnato anche Mattia Bellucci contro Miomir Kecmanovic facebook