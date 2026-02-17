J-POP Manga presenta Kabukicho Hysteric Dreamer di Aoi Sekino

J-POP Manga porta in Italia Kabukicho Hysteric Dreamer di Aoi Sekino, perché una ragazzina con un gatto parlante si inoltra nei vicoli di Tokyo alla ricerca della sorella scomparsa. La storia si svolge tra luci al neon e ambientazioni oscure, creando un’atmosfera sospesa tra mistero e sovrannaturale. La protagonista si aggira nel quartiere di notte, affrontando pericoli e rivelazioni sorprendenti. La miniserie, composta da due volumi, segna il debutto di Sekino nel nostro paese.

Nel quartiere di Tokyo "che non dorme mai" una ragazzina accompagnata da un gatto parlante si addentra nei vicoli pieni di neon e perdizione alla ricerca disperata della sorella scomparsa. J-POP Manga presenta una miniserie in due volumi in bilico tra suspense e soprannaturale: Kabukicho Hysteric Dreamer, prima esplosiva opera di Aoi Sekino ad arrivare in Italia. I due capitoli della serie saranno entrambi disponibili in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 17 febbraio. Hitomi, che va ancora alle medie, si avventura da sola nel quartiere di Kabukicho in cerca di sua sorella, Yuki, scomparsa un anno prima.