In arrivo la miniserie Kabukicho Hysteric Dreamer perfetto per gli amanti del soprannaturale

Il 17 febbraio arriva la miniserie Kabukicho Hysteric Dreamer, perché gli autori vogliono catturare chi cerca storie soprannaturali. La serie si svolge nel quartiere di Tokyo, dove situazioni misteriose si intrecciano con personaggi insoliti. La produzione punta a coinvolgere chi ama i racconti di paura e magia, offrendo un’immersione totale in un mondo oscuro e affascinante.

Per tutti gli amanti del soprannaturale, sta arrivando, precisamente il 17 Febbraio, la miniserie Kabukicho Hysteric dreamer. Nel quartiere di Tokyo "che non dorme mai" una ragazzina accompagnata da un gatto parlante si addentra nei vicoli pieni di neon e perdizione alla ricerca disperata della sorella scomparsa. Kabukicho Hysteric dreamer -©J-Pop Manga J-POP Manga presenta una miniserie in due volumi in bilico tra suspense e soprannaturale: Kabukicho Hysteric Dreamer, prima esplosiva opera di Aoi Sekino ad arrivare in Italia. I due capitoli della serie saranno entrambi disponibili in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 17 febbraio.