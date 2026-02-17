Ivrea Carnevale tra Tradizione e Rischi | 141 Feriti nella Battaglia delle Arance Sanità sotto Pressione
Durante il Carnevale di Ivrea, 141 persone si sono ferite durante la tradizionale battaglia delle arance, lasciando le strutture sanitarie sotto pressione. Molti manifestanti sono stati colpiti da arance pesanti e sono stati portati in ospedale con ferite di vario grado. La grande partecipazione e l’entusiasmo non sono bastati a prevenire gli incidenti, che hanno coinvolto anche alcuni spettatori in strada.
Ivrea, Carnevale nella Tempesta: 141 Contusi e un Bilancio che Solleva Interrogativi. Ivrea è stata teatro di un Carnevale intenso e, purtroppo, segnato da un elevato numero di infortuni. Nella seconda giornata della storica battaglia delle arance, lunedì 16 febbraio 2026, 141 persone sono rimaste contuse, di cui 20 hanno richiesto l’intervento dei sanitari e il trasporto in ospedale, principalmente a causa di traumi agli occhi. L’evento, simbolo della tradizione piemontese, si è svolto tra l’adrenalina della competizione e la preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti. Una Tradizione Secolare, un Rischio Conosciuto.🔗 Leggi su Ameve.eu
Carnevale, Ivrea si prepara alla Battaglia delle Arance
La città di Ivrea si sta preparando per uno degli eventi più attesi dell’anno: la Battaglia delle Arance.
Lunedì di Carnevale, Ivrea accende la tradizione tra zappate, Albero della Libertà e arance in voloDalle Zappate degli Scarli nelle parrocchie cittadine alla consegna dell’Albero della Libertà in Piazza di Città, fino al Trofeo Pich e Pala: la mattinata del 16 febbraio 2026 restituisce il cuore ide ... giornalelavoce.it
Il Carnevale di Ivrea 2026: tra storia, tradizione e la mitica Battaglia delle AranceOgni anno, nel cuore del Piemonte, la città di Ivrea (TO) rivive un evento unico al mondo che fonde storia, leggenda e partecipazione popolare: lo Storico Carnevale di Ivrea. L’edizione 2026 conferma ... zipnews.it
