Ivrea Carnevale tra Tradizione e Rischi | 141 Feriti nella Battaglia delle Arance Sanità sotto Pressione

Ivrea, Carnevale nella Tempesta: 141 Contusi e un Bilancio che Solleva Interrogativi. Ivrea è stata teatro di un Carnevale intenso e, purtroppo, segnato da un elevato numero di infortuni. Nella seconda giornata della storica battaglia delle arance, lunedì 16 febbraio 2026, 141 persone sono rimaste contuse, di cui 20 hanno richiesto l’intervento dei sanitari e il trasporto in ospedale, principalmente a causa di traumi agli occhi. L’evento, simbolo della tradizione piemontese, si è svolto tra l’adrenalina della competizione e la preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti. Una Tradizione Secolare, un Rischio Conosciuto.🔗 Leggi su Ameve.eu

