carnevale ivrea si prepara alla battaglia delle arance

La città di Ivrea si sta preparando per uno degli eventi più attesi dell’anno: la Battaglia delle Arance. Domenica 15 febbraio, i cittadini si lanceranno in una grande battaglia di colore e adrenalina, trasformando le strade in un campo di battaglia a cielo aperto. La festa, che richiama tradizione e passato, sta per cominciare e tutte le energie sono rivolte a vivere questa giornata unica.

Torna il Carnevale di Ivrea, con il suo momento piu? atteso: la Battaglia delle Arance di domenica 15 febbraio, quando la citta? si trasforma in un'arena a cielo aperto tra colori, adrenalina e storia. 9 squadre di aranceri a piedi e oltre 50 carri da gettosi sfideranno in un combattimento all'ultimo frutto, rievocando la storica ribellione popolare contro la tirannia. La giornata sara? un susseguirsi di emozioni: piazze colorate di arance e bandiere, il Corteo Storico con la Vezzosa Mugnaia e il Generale, il coinvolgimento attivo di migliaia di spettatori. Un evento unico al mondo, dove storia, spettacolo e partecipazione si fondono in un'esperienza indimenticabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ivrea si appresta a vivere il grande giorno della Battaglia delle Arance, che si terrà domenica 15 febbraio.

Il Carnevale di Ivrea prende il via con l’Epifania, un evento tradizionale che segna l’inizio delle celebrazioni.

CARNEVALE IVREA - Proclamazione Generale 2026

Il Carnevale di Ivrea è uno degli eventi più spettacolari e unici d'Italia! La famosa Battaglia delle Arance coinvolge migliaia di persone che si sfidano a colpi di agrumi per le vie della città, rievocando una storica ribellione medievale.